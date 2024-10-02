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"الميادين" عن منصة إعلامية إسرائيلية: "حزب الله" أطلق منذ صباح اليوم عدة صواريخ "بركان" نحو الجليل

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:48
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