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بو صعب: قدّمنا تعازينا للرئيس برّي ونقدّمها لجمهور المقاومة وعائلة السيد نصرالله وعائلات جميع الشهداء

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:59
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: بداية أدعوكم للوقوف وقفة صمت حداداً على روح الشهيد سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء الذين سقطوا نتيجة حرب الابادة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان
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