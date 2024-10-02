Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في صفد والمنطقة المحيطة شمالي إسرائيل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن استدعاء 4 ألوية إضافية من قوات الاحتياط بإطار مهمات الجبهة الشمالية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/10/2024 17:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان صفد والحدود الشمالية وشمالي هضبة الجولان البقاء قرب الملاجئ (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/10/2024 17:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يؤكد عدم إطلاق صواريخ فرط صوتية خلال الهجوم الإيراني خلافا لما أعلنته طهران (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/10/2024 17:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني ولا ضرر كبيرا في البنية التحتية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/10/2024 17:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:19 | 2024-10-02
10:18 | 2024-10-02
10:15 | 2024-10-02
10:13 | 2024-10-02
10:12 | 2024-10-02
10:11 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24