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الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في صفد والمنطقة المحيطة شمالي إسرائيل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
02-10-2024
|
06:08
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