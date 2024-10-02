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القناة 13 الإسرائيلية: رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل واندلاع حرائق بمواقع متفرقة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:29
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