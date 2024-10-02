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يسرائيل هيوم عن سموتريتش: إيران تريد تدمير إسرائيل ولن نسمح لها بالوصول إلى القنبلة النووية (الجزيرة)

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:32
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