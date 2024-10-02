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ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: بالأمس عقدنا اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الإستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:08
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