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بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تتواصل بشكل مكثف مع تل أبيب بشأن الرد على إيران والذي قد يشمل ضربة عسكرية

Lebanon 24
02-10-2024 | 16:16
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