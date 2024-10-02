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بوريل: ندعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جهوده لتحقيق السلام في جميع الصراعات وخاصة في الشرق الأوسط (سكاي نيوز)
Lebanon 24
02-10-2024
|
16:40
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