Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس الإيراني في الدوحة

Lebanon 24
02-10-2024 | 17:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في غزة (الحدث)
lebanon 24
03/10/2024 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
lebanon 24
03/10/2024 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع مستشارة الرئيس الفرنسي التطورات في قطاع غزة (الشرق)
lebanon 24
03/10/2024 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة
lebanon 24
03/10/2024 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2024-10-02
17:59 | 2024-10-02
17:57 | 2024-10-02
17:55 | 2024-10-02
17:55 | 2024-10-02
17:49 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24