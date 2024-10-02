Advertisement

أخبار عاجلة

صفارات الإنذار تدوي في بات يام قرب ⁧‫تل أبيب‬⁩ تحسباً لهجوم بالمسيّرات

Lebanon 24
02-10-2024 | 20:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها
lebanon 24
03/10/2024 03:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل
lebanon 24
03/10/2024 03:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام العدو تتحدث عن اعتراض جسم جوي مشبوه فوق البحر قبالة شواطئ تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
03/10/2024 03:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع صفارات الإنذار في مطار تل أبيب (الحدث)
lebanon 24
03/10/2024 03:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:05 | 2024-10-02
19:53 | 2024-10-02
19:50 | 2024-10-02
19:49 | 2024-10-02
19:35 | 2024-10-02
19:26 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24