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الهيئة الصحيّة الإسلامية: الغارة التي شنها جيش العدو على الباشورة في بيروت استهدفت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة وأوقعت طاقمه بين شهيد وجريح
Lebanon 24
02-10-2024
|
20:05
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