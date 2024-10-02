Advertisement

أخبار عاجلة

سبوتنيك: فرق الإطفاء تتمكن من إخماد نيران اندلعت بأحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته

Lebanon 24
02-10-2024 | 22:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلطة الإطفاء الإسرائيلي: 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ من لبنان
lebanon 24
03/10/2024 07:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 85 صاروخا من لبنان تم اعتراض بعضها وفرق الإطفاء تعمل على إخماد نيران بمناطق عدة في الشمال
lebanon 24
03/10/2024 07:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة السورية برشقة صاروخية
lebanon 24
03/10/2024 07:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حرائق في مستوطنات شمالي إسرائيل إثر سقوط صواريخ لحزب الله ورجال الإطفاء يعملون على إخمادها
lebanon 24
03/10/2024 07:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:36 | 2024-10-03
00:35 | 2024-10-03
00:32 | 2024-10-03
00:31 | 2024-10-03
00:19 | 2024-10-03
00:16 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24