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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لـ CNN: الرد على هجوم إيران سيكون قريبا

Lebanon 24
03-10-2024 | 00:32
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