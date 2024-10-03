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إعلام إسرائيلي: صفارات إنذار في المطلة ومسغاف عام وأفيفيم بالجليل الأعلى

Lebanon 24
03-10-2024 | 00:50
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