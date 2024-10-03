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أ . ب عن صور أقمار اصطناعية: حطام وأضرار في سقوف مبان قرب المدرج الرئيسي بقاعدة نيفاتيم بعد القصف الإيراني

Lebanon 24
03-10-2024 | 01:22
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