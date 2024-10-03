Advertisement

أخبار عاجلة

قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات شبعا والخيام وبرج الملوك وكفركلا (الجزيرة)

Lebanon 24
03-10-2024 | 01:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية بأجواء بلدات حدودية في جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
03/10/2024 13:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي متقطع على بلدات كفركلا تلة العزية سهل مرجعيون والخيام 
lebanon 24
03/10/2024 13:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف المدفعي يتواصل على بلدات كفركلا والخيام ومركبا ووادي هونين
lebanon 24
03/10/2024 13:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي مدفعي من سهل الخيام غربا وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا وشبعا شرقا
lebanon 24
03/10/2024 13:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:29 | 2024-10-03
06:24 | 2024-10-03
06:22 | 2024-10-03
06:18 | 2024-10-03
06:13 | 2024-10-03
06:10 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24