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وسائل إعلام إسرائيلية: وابل الصواريخ الإيراني تسبب بأضرار في 101 مبنى على الأقل في منطقة هود هشارون في الوسط

Lebanon 24
03-10-2024 | 03:51
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