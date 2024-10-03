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"واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي: الإسرائيليون لم يبحثوا مع الأميركيين توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:19
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