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وزارة التربية في غزة: استشهاد نحو 11 ألف طالب وطالبة والعدوّ دمر 93% من المدارس في القطاع منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:22
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