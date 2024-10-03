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أمير قطر يدعو إلى بذل جهود من أجل وقف "العدوان الإسرائيلي" على لبنان

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:43
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