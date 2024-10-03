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الخارجية المصرية: وزير الخارجية استعرض مع نظيرته السلوفينية رؤية مصر إزاء التصعيد الأخير وانعكاساته الخطيرة على المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:10
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