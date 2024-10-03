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"طيران الإمارات" تلغي كافة الرحلات من العراق وإيران والأردن وإليها في 4 و5 تشرين الأول بسبب التوتر في المنطقة (الشرق)

Lebanon 24
03-10-2024 | 07:01
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