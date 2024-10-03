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النائب امين شري من الباشورة: العدو الاسرائيلي يستهدف المسعفين وهذه جريمة برسم المنظمات الدولية

Lebanon 24
03-10-2024 | 07:04
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النائب ملحم خلف من الباشورة: العدو يمعن بالتفلت من كل القيود الانسانية والاخلاقية ومن المواثيق الدولية ويجب كبح جماحه والا فنحن ذاهبون الى منحى خطير
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