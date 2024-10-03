واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل نفذت هجمات في غزة والضفة ولبنان وسوريا وإيران دون إخطار حلفائها الأميركيين رغم تحذيرات الولايات المتحدة من التصعيد

Lebanon 24