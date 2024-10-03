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رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: المهم اليوم هو وقف الحرب والدمار والقتل وعودة المواطنين إلى منازلهم فضلاً عن وقف التوغل البري للإسرائيليين في الجنوب وهذا يتطلب تعاون "حزب الله"

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:10
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