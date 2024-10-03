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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يدعو إلى دعم مبادرة ميقاتي وتطبيق القرار الدولي 1701 (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:33
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