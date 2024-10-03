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واشنطن بوست: المواطن الأميركي كامل جواد قتلته غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان الثلاثاء الماضي (الشرق)
Lebanon 24
03-10-2024
|
09:48
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