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رويترز عن مصادر: دول الخليج سعت لطمأنة إيران بشأن حيادها وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد لتهديد منشآت نفط بالخليج

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:25
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