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منظمة التعاون الإسلامي تدين إعلان إسرائيل غوتيريس" شخصا غير مرغوب فيه" وتعتبره استهدافا لمنظومة الأمم المتحدة

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:30
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