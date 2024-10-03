Advertisement

أخبار عاجلة

وائل أبو فاعور: حزب الله في معركة ضارية ويقدم التضحيات ولا يجب أن ينتظره أحد للخروج والقول أنه سينفذ القرار 1701 لأن هذا الأمر يُعتبر إستسلاماً (الجديد)

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب وائل أبو فاعور من معراب: وضعنا خريطة طريق للخروج من الوضع الحالي وتنصّ على وقف العدوان من خلال تطبيق الـ1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب للقيام بمهامه مع اليونيفيل
lebanon 24
03/10/2024 22:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لأن هذه المعركة الجديدة كانت بأوجه خفيّة فاتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون
lebanon 24
03/10/2024 22:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل أبو فاعور: لا أتوقع وقفاً لإطلاق النار وجنبلاط يرى أن الأمور مفتوحة والمخاطر محدقة وهو يبذل جهوداً في هذا الإطار
lebanon 24
03/10/2024 22:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: اتّفقنا على ضرورة انتخاب رئيس ويمكننا البناء على الموقف المرن لبرّي من أجل تسهيل الأمر كما اتّفقنا على مسألة مساعدة النازحين
lebanon 24
03/10/2024 22:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:57 | 2024-10-03
14:55 | 2024-10-03
14:50 | 2024-10-03
14:49 | 2024-10-03
14:43 | 2024-10-03
14:38 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24