وائل أبو فاعور: حزب الله في معركة ضارية ويقدم التضحيات ولا يجب أن ينتظره أحد للخروج والقول أنه سينفذ القرار 1701 لأن هذا الأمر يُعتبر إستسلاماً (الجديد)

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