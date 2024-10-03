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مسؤول التنسيق بالحرس الثوري الإيراني: صواريخنا أصابت أهدافها رغم مساعدة إسرائيل من أنظمة دفاع جوي لدول غربية

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:54
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