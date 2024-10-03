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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: نحو 160 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا (العربية)
Lebanon 24
03-10-2024
|
12:03
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