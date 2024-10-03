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ميقاتي: أجرينا جولةَ أفقٍ في الحلولِ المطروحةِ والمتاحةِ لإخراجِ لبنانْ من أتونِ الحرب المدمّرةِ

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:09
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