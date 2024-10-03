ميقاتي: كانتْ وجهاتُ النظرِ بيننا متطابقةً بالنسبةِ إلى ضرورةِ حثّْ دولِ العالمْ على الضغطِ على العدوِ الإسرائيلي لوقفِ عدوانِه على لبنان

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