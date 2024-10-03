Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لمست من غبطتِه اندفاعةً وغيرةً لتحقيق ما يجبُ تحقيقُه قبلَ فواتِ الأوانْ، وهو يشجّعْ بل يحثُ الجميع مسيحيينَ ومسلمينْ على اللقاءِ حولَ كلمةِ سواءْ

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الشهداءَ الذينَ سقطوا مِنْ كلِّ المناطق ورَووا بدمائهم الارضَ والجرحى الذين تعجُّ بهم المستشفيات والمراكز الصحية وأهلَنا الذين هُجِّروا قسراً من بيوتِهم وأرضِهم يستصرخونَ ضمائرَ الجميع بأنْ يتناسوا كلَّ ما يفّرق ويركّزوا على كلِّ ما يجمع
lebanon 24
03/10/2024 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية الى اجتماع طارئ يوم الاثنين في السرايا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان
lebanon 24
03/10/2024 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نتمنى من الجميع تأييد البيان الذي صدر امس والعمل سويا على تطبيقه لأننا كنا وسنبقى نصون مصلحة لبنان ونخدم مصلحة لبنان واللبنانيين
lebanon 24
03/10/2024 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: غبطته يشجع اي عمل إنقاذيٍ ينتج عنه التوافقُ على كيفيةِ الخروجِ من هذه الكارثةْ بأقلِ خسائرَ ممكنةٍ، وعلى انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةْ يكونُ من بينِ أولياتهِ توحيدُ كلمةِ اللبنانيين
lebanon 24
03/10/2024 22:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2024-10-03
14:57 | 2024-10-03
14:55 | 2024-10-03
14:50 | 2024-10-03
14:49 | 2024-10-03
14:43 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24