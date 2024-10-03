ميقاتي: لمست من غبطتِه اندفاعةً وغيرةً لتحقيق ما يجبُ تحقيقُه قبلَ فواتِ الأوانْ، وهو يشجّعْ بل يحثُ الجميع مسيحيينَ ومسلمينْ على اللقاءِ حولَ كلمةِ سواءْ

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