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ميقاتي: غبطته يشجع اي عمل إنقاذيٍ ينتج عنه التوافقُ على كيفيةِ الخروجِ من هذه الكارثةْ بأقلِ خسائرَ ممكنةٍ، وعلى انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةْ يكونُ من بينِ أولياتهِ توحيدُ كلمةِ اللبنانيين

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:12
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03/10/2024 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نتمنى من الجميع تأييد البيان الذي صدر امس والعمل سويا على تطبيقه لأننا كنا وسنبقى نصون مصلحة لبنان ونخدم مصلحة لبنان واللبنانيين
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03/10/2024 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/10/2024 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/10/2024 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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