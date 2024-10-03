ميقاتي: غبطته يشجع اي عمل إنقاذيٍ ينتج عنه التوافقُ على كيفيةِ الخروجِ من هذه الكارثةْ بأقلِ خسائرَ ممكنةٍ، وعلى انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةْ يكونُ من بينِ أولياتهِ توحيدُ كلمةِ اللبنانيين

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