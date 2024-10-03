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ميقاتي: النقطة الاساسية هي في انتخاب رئيس جمهورية لا يكون مع فريق ضد فريق وهذا المطلوب في الوقت الحاضر

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:15
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ميقاتي: غبطته يشجع اي عمل إنقاذيٍ ينتج عنه التوافقُ على كيفيةِ الخروجِ من هذه الكارثةْ بأقلِ خسائرَ ممكنةٍ، وعلى انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةْ يكونُ من بينِ أولياتهِ توحيدُ كلمةِ اللبنانيين
lebanon 24
03/10/2024 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ندعو الشركاء في الوطن الى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة
lebanon 24
03/10/2024 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تحدثنا عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وبري أكّد لي أنّه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس توافقي
lebanon 24
03/10/2024 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اليوم هناك لجنة خماسية تبحث في موضوع رئاسة الجمهورية واتمنى في اسرع وقت ممكن ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية ليلعب دوره في التواصل مع الاشقاء العرب
lebanon 24
03/10/2024 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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