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أحياء مُسحت بالكامل في منطقتي المريجة والتحويطة في الضاحية الجنوبية جرّاء قوة الغارات الأخيرة

Lebanon 24
03-10-2024 | 17:58
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