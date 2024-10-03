البيت الأبيض: رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحثا هاتفيا الوضع في لبنان وأهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان

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