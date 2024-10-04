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المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: التقرير السنوي لوزارة الأمن الداخلي الأميركية الذي يتهم إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مفبركة حول الانتخابات الرئاسية الاميركية لا أساس له من الصحة

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:09
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