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الشرطة الإسرائيلية: خسائر كبيرة في الممتلكات إثر سقوط صواريخ في مناطق عدة في كريات شمونة والجليل الأدنى

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:47
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