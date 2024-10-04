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وسائل إعلام إسرائيلية: 73 طنا من القنابل ألقي على مقر لحزب الله بالضاحية الجنوبية أمس

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:50
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