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موقع وللا: نتنياهو كان في منزله الشخصي في قيسارية عندما دوت صافرات الإنذار فيها وهرع إلى الملجأ

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:16
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