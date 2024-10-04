Advertisement

أخبار عاجلة

أبو فاعور: توقف إطلاق النار لم يعد شرطا لانتخاب رئيس

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: لا أتوقع وقفاً لإطلاق النار
lebanon 24
04/10/2024 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل أبو فاعور: لا أتوقع وقفاً لإطلاق النار وجنبلاط يرى أن الأمور مفتوحة والمخاطر محدقة وهو يبذل جهوداً في هذا الإطار
lebanon 24
04/10/2024 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نصر الله لا يزال مصرا على مواصلة حرب الاستنزاف طالما لم يتوقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
04/10/2024 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بين "حزب الله" و إسرائيل.. من سيتوقف عن إطلاق النار أولاً؟
lebanon 24
04/10/2024 12:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:37 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:33 | 2024-10-04
05:33 | 2024-10-04
05:23 | 2024-10-04
05:15 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24