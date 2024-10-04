Advertisement

أخبار عاجلة

إنتهاء الإجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الإيرانيّة ومُغادرة الأخير من دون الإدلاء بأيّ تصريح

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ مجلس الوزراء أنه في ضوء التطورات الحاصلة سيتوجه الى نيويورك في خلال اليومين المقبلين لعقد سلسلة اجتماعات على أن يلقي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب كلمة لبنان في الجمعية العمومية للامم المتحدة
lebanon 24
04/10/2024 12:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة: عقدنا لقاء مشتركاً مع بري وجنبلاط وتباحثنا في الأوضاع المصيرية التي يمر بها لبنان
lebanon 24
04/10/2024 12:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
04/10/2024 12:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: متمسكون بالحل الدبلوماسي للوصول إلى وقف لإطلاق النار
lebanon 24
04/10/2024 12:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:37 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:33 | 2024-10-04
05:33 | 2024-10-04
05:23 | 2024-10-04
05:15 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24