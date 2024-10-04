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وزير الأشغال علي حمية لـ"الجزيرة": إسرائيل تفرض ما يُشبه حصارا غير معلن على أراضينا
Lebanon 24
04-10-2024
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08:40
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