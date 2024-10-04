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الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب اللبنانيين ولا سلام في الشرق الأوسط من دون حل الدولتين (الجزيرة)

Lebanon 24
04-10-2024 | 08:53
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