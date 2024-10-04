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الرئيس التركي: إسرائيل تُنفذ عدوانها على إخواننا في فلسطين ولبنان وتقوم بتصعيد الأمور وتوسيع رقعة الصراع

Lebanon 24
04-10-2024 | 09:47
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