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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الشرق الأوسط على شفا صراع مسلح على مستوى المنطقة والمدنيون هم الأكثر عرضة للخطر (الجزيرة)

Lebanon 24
04-10-2024 | 09:47
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