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اعتراض نحو 25 صاروخا في سماء الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:21
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